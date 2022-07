Touring verwacht zwart weekend met “monsterfiles” van en naar vakantiebestemmingen

Mobiliteitsorganisatie Touring verwacht komend weekend “monsterfiles” op alle Europese vakantiewegen, zowel zuid- als noordwaarts. Wie de verkeersdrukte enigszins wil vermijden, kan volgens Touring beter vertrekken op een donderdag of maandag, en terugkeren op een vrijdag of maandag.

Het weekend van 29 juli tot 1 augustus is een wisselweekend. Dat betekent dat er een grote verkeersdrukte zal zijn op de assen naar de populaire vakantiebestemmingen. Touring verwacht een zwart weekend in gans Europa, met al vanaf vrijdagmiddag lange files aan verschillende knelpunten. Ook op de Belgische wegen wordt het druk, vooral op vrijdag en zaterdagochtend. Op zondagavond is er kans op file richting binnenland.

Wie zaterdag zuidwaarts trekt, mag zich verwachten aan monsterfiles. “Alle snelwegen richting Bretagne, Normandië, Zuid-Frankrijk en Spanje zullen overbelast zijn”, klinkt het. Maar ook wie zaterdag terugkeert, kan rekenen op stevige files. Ook in Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland, Italië en Spanje geldt een code rood en voorziet Touring moeilijk verkeer met lange files. Noordwaarts worden lange files in gans Europa verwacht. Zondag voorziet Touring grote verkeersdrukte op de wegen rond de Middellandse Zee en in de rest van Frankrijk. In Duitsland, Zwitserland en Italië geldt dan een code rood. In Spanje en Oostenrijk is dat een code oranje. Maandag blijft het lokaal druk in Frankrijk en Zwitserland.