Militaire junta van Myanmar reageert op kritiek over executies van vier activisten: “Ze verdienden meerdere doodstraffen”

“Als we hun straf met andere gevallen van de doodstraf vergelijken, hebben ze misdaden gepleegd waarvoor ze tot meerdere doodstraffen veroordeeld zouden moeten worden”, aldus woordvoerder Zaw Min Tun op een persconferentie. “Ze hebben onschuldige mensen op een gruwelijke manier gekwetst. Er zijn te veel verliezen die niet vervangen kunnen worden”, zei hij. “De doodstraf is door de rechtbank uitgesproken nadat ze bij elke fase van het gerechtelijke proces het recht hadden gekregen om zich te verdedigen”, ging hij verder. “Ze hadden het recht om in beroep te gaan en om een petitiebrief in te dienen.”

De militaire junta heeft vier terdoodveroordeelde activisten geëxecuteerd. Het is niet duidelijk wanneer en hoe de doodstraffen werden uitgevoerd. Het gaat om Phyo Zeya Thaw, een hiphopartiest die in 2015 als lid van Aung San Suu Kyi’s NLD-partij in het parlement werd gekozen. Hij werd in november veroordeeld onder de nieuwe antiterrorismewetten van het land. De prominente democratieactivist Kyaw Min Yu (“Jimmy”) kreeg hetzelfde vonnis. De twee andere activisten zouden een vrouw vermoord hebben, omdat ze dachten dat het een informante van de militaire junta was.

Mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch noemde de executies maandag “een daad van de grootste wreedheid”. De Verenigde Naties spraken van een “gruwelijke en regressieve” maatregel. In Myanmar was de doodstraf al meer dan dertig jaar niet uitgevoerd.

