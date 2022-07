Zeker 29 doden na consumptie van giftige alcohol in India

In de Indiase staat Gujarat, in het westen van het land, zijn zeker 29 mensen gestorven nadat ze giftige alcohol hadden geconsumeerd. De slachtoffers waren hoofdzakelijk inwoners van het Botad-district, aldus de lokale politie. Volgens de televisiezender NDTV India zijn ook minstens 30 mensen er ernstig aan toe, zij worden in het ziekenhuis behandeld.

Voorlopige laboratoriumtesten wijzen uit dat er chemicaliën, waaronder methanol, teruggevonden zijn in de drank. Dat heeft Ashok Kumar Yadav, een regionale politiefunctionaris, bevestigd. Intussen zijn er drie mensen gearresteerd en is een onderzoek gestart. Een grote hoeveelheid alcohol die vermoedelijk vervalst is, werd in beslag genomen tijdens invallen.

De tragedie kwam aan het licht toen inwoners uit het dorp zondagavond de alcohol nuttigden en daags nadien naar het ziekenhuis gebracht moesten worden. Het brouwen, consumeren en verkopen van alcohol is verboden in het thuisdistrict van premier Narendra Modi. Er zijn weliswaar enkele winkels waar buitenlanders en inwoners met speciale gezondheidsvoorschriften wel alcohol kunnen kopen en die door de overheid zijn goedgekeurd.

Dit is het tweede voorval in een jaar tijd waar de consumptie van illegale alcohol een groot aantal doden veroorzaakt. In november stierven nog meer dan 30 mensen in de oostelijke staat Bihar, waar ook een verbod op alcohol geldt. Volgens critici werkt dat verbod de handel van illegaal gebrouwen alcohol in de hand, dat sowieso al sterk is in India. Het is namelijk veel goedkoper dan de commercieel geproduceerde alcohol. Elk jaar sterven honderden mensen, vaak armen, nadat ze giftige alcohol consumeren.