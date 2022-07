Hittegolf legt unieke 17de-eeuwse tuin bloot in Engeland

Een verborgen 17de-eeuwse tuin werd terug ontdekt dankzij de hittegolf die Groot-Brittannië in zijn greep hield. Op dronebeelden is te zien hoe de tuin van Chatsworth House in Derbyshire, ooit een tuin was in formele Europese stijl. De tuin werd ontworpen in 1699, maar dertig jaar later bedekt met een nieuw gazon. Het patroon van de 323 jaar oude tuin bleef al die tijd zorgvuldig bewaard en kwam recent terug naar boven, toen de hete zon het gazon uitdroogde. “Het is een erg interessant ontwerp, iedere keer zie je steeds meer details”, zegt Steve Porter, de landschapsarchitect van het huis.