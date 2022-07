Verdachte gearresteerd 17 jaar na moord op Duitse in Australië

Meer dan 17 jaar nadat een jonge Duitse toeriste vermoord werd aan de oostkust van Australië, is een 42-jarige man gearresteerd. Dat heeft de politie van in New South Wales, dinsdag meegedeeld in een persbericht. Zes agenten verplaatsten zich naar de andere kant van het land, om de man in de deelstaat West-Australië te arresteren.

Het slachtoffer, de 25-jarige Simone Strobel, verdween in februari 2005 uit een caravanpark na een avondje uit met haar partner en enkele vrienden in de stad Lismore, aan de oostkust van Australië. Zes dagen later vonden ze haar lichaam terug, bedekt onder palmbladeren, op een naburig sportterrein. De lokale politie werkte in het onderzoek samen met de Duitse politie in Würzburg, maar kon tot dusver niemand arresteren.

In 2007 schatte de lijkschouwer uit New South Wales dat er niet genoeg bewijzen waren om iemand te beschuldigen van de moord op de vrouw. Twee jaar geleden had de regering van New South Wales nog een beloning uitgeloofd van een miljoen Australische dollars (682.000 euro, nvdr) voor informatie die tot het vinden van de moordenaar kon leiden. In 2014 had de Duitse politie eerder al een beloning van 10.000 euro in het vooruitzicht gesteld.