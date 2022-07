Britse toerist wil selfie nemen maar sterft door draaiende propellers van helikopter

Een Britse toerist is op gruwelijke wijze om het leven gekomen. De 22-jarige man werd geraakt door de draaiende propellers van een helikopter. Wellicht was hij op dat moment een selfie aan het nemen, aldus de politie.

gjs Bron: The Sun, Daily Mail

Jack Fenton (22) was met drie vrienden teruggekeerd van het Griekse eiland Mykonos naar Athene toen het drama zich voordeed. Fenton stapte als eerste de helikopter uit en stapte naar de staart van het toestel, volgens de politie om een selfie te nemen. Tot ieders afgrijzen werd hij op dat moment geraakt door de propellers van de helikopter, die nog aan het draaien waren. “Hij was meteen dood”, aldus de politie. “Dit had hij onmogelijk kunnen overleven.”

Op hetzelfde moment waren de steenrijke ouders van Fenton met een andere helikopter op weg naar dezelfde luchthaven. De piloot bracht zijn collega, die nog in de lucht hing, meteen op de hoogte en die regelde dat zijn helikopter ergens anders kon landen zodat de ouders niet moesten aanzien welke gruwelijke dood hun zoon gestorven was.

Helemaal duidelijk is nog niet wat er gebeurd is. De politie en het parket onderzoeken de tragedie. Zo is het een vraagteken hoe de twintiger de helikopter al uit kon toen de motor - en de propellers - nog draaiden.