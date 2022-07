Club Brugge en Milan opnieuw rond tafel over Charles De Ketelaere, maar nog geen beslissend bod

Club Brugge en Milan hebben dinsdagnamiddag in het Zwitserse Lugano een nieuwe meeting gehad over een mogelijke transfer van Charles De Ketelaere (21). Zoals bekend hoopt blauw-zwart op 35 miljoen euro voor zijn goudhaantje. Daar kan nog over onderhandeld worden, maar Milan biedt voorlopig nog niet genoeg. Het verschil wordt wel almaar kleiner, maar afwachten wanneer de gesprekken worden voortgezet.