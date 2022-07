Neymar boos nadat het internet hem schwalbe in vriendenmatch verwijt: “Stelletje mensen dat nog nooit gevoetbald heeft...”

Een beeld van een duikende Neymar gaat viraal nadat de Braziliaan met PSG in actie kwam tegen het Japanse Gamba Osaka. Neymar lijkt zich door de hoek van de camera op het eerste gezicht te laten vallen om een penalty uit te lokken. Niet erg sportief, oordelen velen, en al zeker niet omdat het een oefenwedstrijd is. Maar wie goed naar de beelden (en de weerslag op het been van de verdediger) kijkt, ziet dat er wel degelijk contact is.