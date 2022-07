Cyriel Dessers naar FC Kopenhagen? Foto van Genk-spits met coach Jess Thorup duikt op, en daar is KRC Genk niet blij mee

Op sociale media wordt sinds dinsdagmiddag een opvallende foto gedeeld van Genk-spits Cyriel Dessers, tafelend met Jess Thorup. Thorup werkte in 2020 nog samen met Dessers bij Genk en is tegenwoordig trainer bij de Deense kampioen FC Kopenhagen.

De Deense coach was amper vijf wedstrijden aan de slag bij de Limburgers vooraleer hij terugkeerde naar zijn thuisland. In die vijf wedstrijden zette hij Dessers enkel in zijn laatste match in de basis. Dessers stond door de blessure van Paul Onuachu afgelopen weekend in de basis in de topper tegen Club Brugge, maar de deur naar een transfer lijkt nog open te staan.

Bij KRC Genk zijn ze niet opgezet met het bezoekje van Dessers aan Kopenhagen. De club was door de makelaar van de spits wel op de hoogte gebracht van de interesse van de Deense landskampioen, maar vernam nog niets van Kopenhagen zelf. Dat Dessers op zijn vrije dag werd uitgenodigd voor een meeting met de coach en sportief directeur van de Deense topclub vinden ze bij Genk geen correcte manier van handelen.