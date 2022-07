Bosbranden eisen opnieuw twee levens in noorden van Marokko

Twee vrouwen zijn gestorven door verstikking nadat maandagavond meerdere bosbranden zijn uitgebroken in de Marokkaanse provincie Larache, in het noorden van het land. Dat hebben lokale autoriteiten dinsdag gemeld. De provincie was eerder al getroffen door enkele verwoestende branden. Volgens de lokale provinciale autoriteiten wilden de twee vrouwen “niet antwoorden op de oproepen van lokale autoriteiten die hen bevalen de woningen te evacueren”.

De branden in het noorden van Marokko hebben sinds midden juli zo al vier dodelijke slachtoffers voortgebracht. De dag voordien verdween een vrijwilliger in de provincie Taounate in het noorden, terwijl hij aan de zijde van interventieteams de vlammen bestreed, om een einde te maken aan de brand die al zeker 33 hectare beboste gebieden had vernield. Midden juli hadden de branden eerder ook al een slachtoffer gemaakt in de provincie Larache.

Maandag zijn 536 gezinnen uit 11 dorpen in de regio uit voorzorg geëvacueerd. Ook in de noordelijke provincie Fahs-Anjra zijn volgens lokale autoriteiten sinds maandagavond al 35 hectare bos in vlammen opgegaan. Tussen 13 en 18 juli is in de zes noordelijke provincies zo al meer dan 10.500 hectare grond vernield. De Marokkaanse regering heeft vrijdag bijna 30 miljoen euro vrijgemaakt om de slachtoffers van de bosbranden te helpen en de impact op de landbouw en het milieu te beperken.