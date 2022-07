3M vraagt faillissement aan voor oordopjesdivisie waartegen tal van rechtszaken lopen

Het Amerikaanse bedrijf heeft al bijna 350 miljoen dollar uitgegeven voor het verdedigen van bijna 230.000 claims die verband houden met de oordopjes, blijkt uit gerechtelijke documenten. Volgens 3M is een faillissement de snelste en meest rechtvaardige manier om de zaken op te lossen. Wanneer een bedrijf het faillissement aanvraagt worden rechtszaken gepauzeerd, de claims verhuizen nadien naar de faillissementsrechter.

3M zegt 1 miljard dollar door te sluizen naar een trust, om de mensen die een klacht indienden vanwege de oordopjes te betalen. Om het faillissement te financieren heeft 3M 240 miljoen dollar opzijgezet.

Oordopjes

De klachten gaan over geluidsdempende oordopjes, die Aearo in grote getale verkocht tussen het begin van de jaren 2000 en 2015. Enkel een paar rechtszaken van vooral veteranen zijn al afgehandeld. In één zaak oordeelde het hof dat het bedrijf 77,5 miljoen dollar moet betalen.

3M kondigde woensdag ook aan zijn gezondheidsactiviteiten af te splitsen, die gewaardeerd worden op 45 miljard dollar. Ook verlaagde het bedrijf zijn vooruitzichten voor de omzet voor het lopende boekjaar. 3M verwacht nu een aangepaste winst van 10,30 tot 10,80 dollar per aandeel, eerder verwachtte het bedrijf nog een winst tussen 10,75 en 11,25 dollar per aandeel.

Beleggers reageerden positief op de aankondigingen van 3M. Het aandeel steeg met 4,4 procent tot 140,02 dollar op de beurs van New York.