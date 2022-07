Tijdens de thuisnederlaag tegen OH Leuven (0-2) riepen de fans van KV Kortrijk al om het ontslag van trainer Karim Belhocine, nu moet ook het bestuur het ontgelden. Met spandoeken die ze maandagavond buiten het stadion ophingen, uitten ze hun ongenoegen. “Ik lig hier niet wakker van, het is part of the job”, zegt CEO Matthias Leterme.