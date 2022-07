Opgepast Belgische topclubs, Paul Gheysens is nog maar pas begonnen: “We hebben nog niet veel geld uitgegeven, maar Dries Mertens staat niet op onze radar”

Geen ploeg die deze zomer al zoveel uitgaf als Antwerp. Maar dat wil niet zeggen dat de Great Old al is uitgewinkeld. “We hebben nog een maand en die zullen we kunnen gebruiken”, aldus voorzitter Paul Gheysens.

Als er één ding is waar Paul Gheysens iets van afweet, dan wel van bouwen. “Momenteel zijn we aan een mooie ploeg aan het bouwen”, aldus de voorzitter van Antwerp. “Maar dat doe je niet op één dag. Het is niet slecht, maar op dit moment is er nog wat sleutelwerk aan de ploeg. Er zal dus nog wel wat gebeuren – ook op uitgaand vlak. De bedoeling is om naar een zo compleet mogelijke groep te gaan. We hebben nog een goeie maand en die zullen we kunnen gebruiken. Zo heel veel geld hebben ook nog niet uitgegeven, hè. We hebben nog geen dure transfers gedaan.”

De Great Old rondde deze zomer al zes inkomende transfers af, die opgeteld bijna 17 miljoen euro kostten, en gaf zo voorlopig het meeste geld uit van alle clubs in de Jupiler Pro League. Vincent Janssen (28) en Toby Alderweireld (33) kregen bovendien ook een stevig salaris aangeboden en horen zo bij de grootverdieners in de Belgische competitie. “Ik lees veel bedragen, maar ik kan je zeggen dat we nog niet met geld gegooid hebben”, aldus Gheysens.

© BELGA

Waar de verdediging met de komst van Alderweireld en Gaston Avila (20) al aardig werd versterkt, lijkt Antwerp zich nu vooral op het middenveld en de voorhoede te richten. Een naam die, na zijn afscheid bij Napoli, opnieuw circuleert op de Bosuil is die van Dries Mertens. “Maar nee, nee, nee”, is Gheysens duidelijk. “We hebben zelfs nog nooit contact gehad met hem. Ik vind het jammer voor hem dat dat wordt gesuggereerd door sommige mensen. Dries Mertens is groot in Italië, hij heeft daar een mooi huis en hij is het leven daar gewoon. Ik denk dat hij gewoon nog tot een deal zal komen met Napels. Dat ze al afscheid hebben genomen? Da’s volgens mij een vorm van onderhandelen. Mertens is een goeie voetballer, een goeie mens, maar op dit moment staat hij bij ons niet op de radar. Er worden ons héél veel dingen aangeboden. We moeten nu gewoon kijken wat er interessant en realistisch is. Sowieso kan je die dingen beter aan Marc Overmars (technisch directeur, red.) vragen. Die verantwoordelijkheid ligt volledig bij hem.”