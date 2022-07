Debat tussen Britse kandidaat-premiers geannuleerd nadat presentatrice flauwvalt: “Oh my God”

Het live debat tussen de twee kandidaten die strijden om Boris Johnson op te volgen als Britse premier, is geannuleerd nadat de presentatrice flauwviel. In de studio was een luide knal te horen.

Op de beelden was op dat moment kandidaat Liz Truss te zien, die zichtbaar geschrokken was en richting de presentatrice ging om hulp te bieden. Meteen daarna werd de live uitzending onderbroken. Rivaal Rishi Sunak was niet in beeld.

Het debat was georganiseerd door Talk TV en de krant The sun. “De presentatrice is in orde, maar het medische advies is dat we niet kunnen verder gaan met het debat. Onze verontschuldigingen aan onze kijkers en luisteraars”, tweette Talk TV. Liz Truss tweette erna nog blij te zijn dat de presentatrice het goed stelde.

Maandag kruisten Truss en Sunak de degens ook al, toen voor de Britse publieke omroep BBC.