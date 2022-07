Kjell Peersman, zoon van Tristan, verlengt contract bij PSV

Peersman, die Westerlo in 2014 verliet voor de jeugdopleiding van PSV, is in Eindhoven voorlopig derde doelman na Walter Benitez (29) en Joël Drommel (25). Vorig seizoen deed hij met Jong PSV wel al profervaring op in de Nederlandse tweede klasse. Peersman is overigens niet de enige Belg in de kern van Ruud van Nistelrooy: met Yorbe Vertessen (21), Johan Bakayoko (19) en Ismael Saibari (21) lopen er in Eindhoven ook een paar jonge Belgische aanvallers rond.