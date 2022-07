Waanzinnige beelden uit Rome: tienduizenden fans heten topaanwinst Paulo Dybala welkom in stadscentrum

Rome heeft een nieuwe keizer. Paulo Dybala is dinsdagavond officieel gepresenteerd als nieuwe aanvaller van AS Roma. De 28-jarige Argentijn kreeg in het prachtige stadscentrum een welkom om U tegen te zeggen. Tienduizenden mensen waren op straat gekomen om hun nieuwe keizer voor het eerst te ontmoeten. Dybala kwam transfervrij over van Juventus, waar hij de voorbije zeven seizoenen speelde.