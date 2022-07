Geraakt het laatste kloofje tussen Club Brugge en Milan gedicht? Charles De Ketelaere moet nog wat wachten

Pazienza. Het sleutelwoord voor Charles De Ketelaere (21). Hij zal nog even geduld moeten uitoefenen, want bij Milan nemen ze echt wel hun tijd. Ofwel willen ze effectief geen 35 miljoen euro leggen ofwel wanen ze zich zegezeker omdat ze toch de enige club zijn die in de race is voor de Rode Duivel. En proberen ze Club zo nerveus te maken.

Dat is gisteren echter niet gelukt. Na het onderonsje in België en de dagenlange radiostilte spraken Paolo Maldini en rechterhand Frederic Massara dit keer met Vincent Mannaert af in het Zwitserse Lugano, op een dik uur rijden van Milaan. In het Splendide Royal Hotel zaten beide partijen nog eens rond tafel, maar ook het nieuwe bod waarmee de Italianen afkwamen, was ontoereikend voor Club. En dus is er eigenlijk niks veranderd. De kloof wordt langzaamaan kleiner, maar Milan zal ze wellicht toch zelf moeten dichten. Het is absoluut nog altijd zinnens om door te duwen en de deal af te ronden, maar het is dus (weer) wachten op een nieuw topoverleg.

© Isosport

De Ketelaere volgt het via zijn makelaars mee op. Gisteren had hij daar ook tijd voor, want de spelers genoten een vrije dag. Of hij vandaag aansluit tijdens de groepstraining en betrokken wordt in de voorbereiding op de verplaatsing naar Eupen, valt nog te bezien. Zaterdag werkte hij apart en maandag bleef hij binnen voor oefeningen. Hij hoopt uiteraard dat er in de komende dagen toch nog een clubakkoord uit de bus komt.

Okereke wél al naar Italië

Intussen ziet De Ketelaere wel al een ploegmaat naar Italië verhuizen, of toch zo goed als. Cremonese, dat net gepromoveerd is naar de Serie A, zat achter Genk-aanvaller Cyriel Dessers, maar kwam ook bij David Okereke (24) uit. De Nigeriaan, die nog één jaar onder contract lag, kreeg te horen dat er op clubniveau een deal is en wil zelf de stap zetten en dus scheiden enkel de medische testen hem nog van de transfer. In 2019 verruilde hij Spezia voor Club voor een recordbedrag van acht miljoen – dat nadien gebroken werd door Sowah –, maar ondanks een goeie start kon hij zich nooit doorzetten in Brugge. Vorig seizoen werd hij al verhuurd aan Venezia.