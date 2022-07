Junya Ito op weg naar Reims? Franse eersteklasser wil doorduwen voor Genkse flankaanvaller

Junya Ito in actie in Jan Breydel. Foto: BELGA

De aanvallers van Racing Genk zijn hot. Naast Cyriel Dessers ligt Junya Ito in de bovenste schuif bij Stade de Reims. De Franse eersteklasser is bereid om diep in de buidel te tasten voor de Japanse flankaanvaller.

Stade Reims is druk op zoek naar offensieve versterking en in die speurtocht bewandelt ze vier pistes. Eentje daarvan leidt naar de Cegeka Arena. Coach Oscar Garcia lijkt bijzonder gecharmeerd te zijn door Junya Ito. Dat mag geen verbazing wekken. De 29-jarige Japanse vleugelaanvaller heeft er bij Genk een uitstekend seizoen opzitten en was ook in de openingsmatch op Club Brugge de beste Genkie. Verder maakte hij in de voorbije maanden furore bij de Samurai Blue. Hij was één van de drijvende krachten achter de kwalificatie van de Japanse nationale ploeg voor het WK.

Zelf gaf Ito, die aan zijn vijfde seizoen bezig is in de Jupiler Pro League, in een exclusief interview met onze krant afgelopen weekend nog aan dat een transfer voor hem niet hoeft. “Ik houd van de club, de stad vind ik ook geweldig.” Maar als er een club uit een grote competitie zou aankloppen, zou hij die stap wel overwegen.

Foto: Isosport

De onderhandelingen tussen beide clubs zijn opgestart. Genk wil de chouchou van de fans uiteraard niet voor een appel en een ei laten vertrekken. Meer zelfs, het rekent op zijn Japanner om een ticket in play-off 1 af te dwingen. Er is dan ook een prijs van 8 cijfers (meer dan 10 miljoen euro dus) op zijn hoofd geplakt. Maar het ziet ernaar uit dat de club uit de Champagnestreek bereid is om zo diep in de buidel te tasten.

Reims is overigens een club die wel vaker shopt in ons land. Momenteel liggen er vier landgenoten onder contract: Thomas Foket, Wout Faes, ex-Kanarie Thibault De Smet en Maxime Busi. Verder zit ook doeloman Nicolas Penneteau, ex-Charleroi, in de selectie.