Jas die Buzz Aldrin droeg tijdens maanmissie geveild voor 2,7 miljoen dollar

De 92-jarige Buzz Aldrin, de tweede mens die ooit een voet op de maan heeft gezet, had verschillende voorwerpen uit zijn persoonlijke collectie te koop aangeboden. “Na rijp beraad, leek het moment aangebroken om deze voorwerpen met de wereld te delen die voor veel mensen symbool staan voor een historisch moment, maar die voor mij altijd persoonlijke aandenkens zijn gebleven aan een leven dat gewijd is aan wetenschap en onderzoek”, verklaarde Aldrin.

Het witte jasje – met daarop de Amerikaanse vlag, de logo’s van de NASA en de Apollo 11-missie en met de vermelding “E. ALDRIN” – vormde het pronkstuk van de veiling. De jas heeft evenwel niets te maken met het ruimtepak dat Aldrin droeg toen hij in juli 1969 voet op de maan zette. Hij droeg de jas wel aan boord van de Apollo 11, tijdens de drie dagen durende heenreis en tijdens de terugreis. De pakken die Buzz Aldrin en collega-astronaut Neil Armstrong toen op de maan droegen, bevinden zich in de collectie van het National Air and Space Museum in Washington.

Buzz Aldrin is de enige nog levende astronaut die deel uitmaakte van de Apollo 11-missie.

In totaal gingen dinsdag 68 objecten van Buzz Aldrin onder de hamer. De veiling bracht 8,2 miljoen dollar op.

Ook Aldrins Presidential Medal of Freedom, de medaille die hem toegekend werd door de Amerikaanse president Richard Nixon, werd geveild.