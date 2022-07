Is mysterie van dode man met bizar briefje na 74 jaar opgelost? Prof weet wie ‘Somerton man’ is

De ‘Somerton Man’ werd in 1948 dood aangetroffen op een Australisch strand, in een kraaknet pak en met een vreemd briefje in zijn zak. Wie hij was, bleef ondanks verwoed speurwerk al die tijd een raadsel en leidde tot wilde theorieën: was hij een vergiftigde Russische spion? Nu zegt een professor erin geslaagd te zijn de identiteit van de man te achterhalen. Al blijft zijn dood gehuld in mysterie.