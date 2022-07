Vertrouweling van Hongaarse premier Orban neemt ontslag: “Die nazi-speech was een brug te ver”

Zsuzsa Hegedüs is één van de langstdienende adviseurs van Orban: ze kent de Hongaarse premier al sinds 2002, en omschreef hun relatie ooit als “vriendschappelijk”. Maar in haar ontslagbrief – die dinsdag gepubliceerd werd door Hongaarse media – is ze onverbiddelijk voor haar vriend, die volgens Hegedüs de afgelopen jaren “een bocht richting onvrijheid” heeft genomen.

Antimigratiestandpunten zijn al sinds 2015 een belangrijk onderdeel van het politieke platform van de Hongaarse premier. Hij maakt dan ook al langer gebruik van extreemrechtse taal, maar de toespraak die Orban zaterdag hield was zelfs naar zijn normen extreem. Zo zei hij dat huwelijken tussen Europeanen aanvaardbaar zijn, maar dat relaties tussen Europeanen en niet-Europeanen “gemengde rassen” creëerde. “We willen mengen met elkaar (Europeanen, red.), maar we willen geen gemengde rassen worden”, klonk het. Landen waar dergelijke relaties wel als aanvaardbaar beschouwd worden, noemde hij ook “niet langer landen”.

Hegedüs schreef in haar ontslagbrief dat ze Orban lang had verdedigd tegen beschuldigingen van antisemitisme, maar vond zijn toespraak – die ze omschreef als “een pure nazi-speech die kon wedijveren met die van Goebbels (nazi-minister van Propaganda, red.) – onaanvaardbaar. “Ik betreur oprecht dat een dergelijk schandelijk standpunt me dwingt om onze band te verbreken”, klonk het.

Orban: “Je kan me niet serieus beschuldigen van racisme”

In een reactie liet het kabinet van Orban weten dat het ontslag van Hegedüs aanvaard werd, maar ontkende men dat de toespraak racistisch was. “Je kan me niet serieus beschuldigen van racisme na twintig jaar samengewerkt te hebben”, klonk het in een mededeling. Je weet beter dan wie ook dat mijn regering een ‘zero tolerance’-beleid voert tegen antisemitisme en racisme.”

De toespraak van Orban was de afgelopen dagen al het onderwerp van kritiek in Hongarije en daarbuiten. Orban ontleent een deel van zijn populariteit aan zijn imago van strijder tegen zogeheten “politieke correctheid” en “de Europese liberale elites”, maar ontslagen in zijn inner circle zijn erg zeldzaam.