Dolenthousiaste jonge fan toont waar het EK vrouwenvoetbal echt om draait: “Voetbal is ook voor meisjes”

Beelden van een klein meisje die dinsdagavond helemaal uit de bol ging voor de Engelse nationale vrouwenvoetbalploeg werden al bijna een miljoen keer bekeken op sociale media. ‘Her Game Too’, een organisatie die wil werken aan het bewustzijn dat voetbal ook voor vrouwen is, deelde de beelden op zijn Twitteraccount. “Dit is waar het allemaal om draait.”

Na de 4-0-zege van het Engelse vrouwenvoetbalteam ‘The Lionesses’ tegen Zweden in de halve finale van het EK ging het bij de Britse openbare omroep BBC over de ongelijke behandeling van jongens en meisjes in de sport. “Dit gaat veel mensen inspireren. Als meisjes nu nog niet toestemming krijgen om net zoals de jongens te voetballen bij lichamelijke opvoeding, waar zijn we dan mee bezig?”, vroeg voormalig Arsenal-ster Ian Wright zich af na de match.

“Wright slaat de nagel op de kop”, zegt journaliste en ex-voetbalster Michelle Owen in een drukgedeelde tweet. “Toen ik klein was, wilden de jongens niet met een meisje voetballen, de trainer van de jongensploeg liet me nooit spelen. Voetbal was gewoon niet voor meisjes.”

Het vrouwenvoetbal wordt gelukkig almaar populairder. Voor dit EK werden een half miljoen tickets verkocht, de grootste opkomst ooit. De prijzenpot werd door de Europese voetbalbond UEFA ook opgetrokken tot 16 miljoen euro, een verdubbeling in vergelijking met de laatste editie. Onze Red Flames verrasten door de kwartfinale te halen, waar ze nipt de duimen moesten leggen voor Zweden. België hoopt het WK vrouwenvoetbal in 2027 te organiseren samen met Nederland en Duitsland.