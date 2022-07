Bijna 150 brandweerlieden ingezet om brand in Duits nationaal park te bestrijden

In Duitsland zijn in de nacht van dinsdag op woensdag 148 brandweerlieden ingezet om te voorkomen dat een bosbrand in het nationaal park Saksisch Zwitserland zich verder verspreidt. Dat is gelukt, maar de brand is nog niet onder controle, meldt Thomas Kunz, woordvoerder van de lokale autoriteiten.

Op twee van de vijf plaatsen waar er branden zijn in het park, is de situatie nog slecht. “Het gebied is ruw en niet gemakkelijk te bereiken”, aldus Kunz. De vlammen beslaan ongeveer 250 hectare. Woensdagochtend zal een politiehelikopter ingezet worden om de situatie te beoordelen.

In verschillende gebieden is het moeilijk om water aan te voeren en moesten lange slangen worden aangelegd vanaf de Elbe en de zijrivier Kirnitzsch. Water om de branden te bestrijden werd ook met tanks het gebied binnengebracht.

Saksisch Zwitserland is een populaire heuvelachtige toeristische regio in de buurt van Dresden, nabij de vallei van de Elbe en aan de Tsjechische grens. Aan toeristen is gevraagd om het gebied te vermijden. Het nationaal park is tot nader order verboden terrein voor het publiek.