Wegversperringen in Panama opgeheven, onderhandelingen tussen regering en vakbonden gaan voort

In Panama zijn de wegen die drie weken lang waren geblokkeerd uit protest tegen de hoge kosten van levensonderhoud door de demonstranten opnieuw vrijgegeven. Ondertussen gaan de vakbonden en de regering voort met de onderhandelingen, meldt de minister van Veiligheid, Juan Manuel Pino. Voor de eerste keer sinds de start van de betogingen zijn de wegen “allemaal open”, klinkt het.

De golf van protesten in het Centraal-Amerikaanse land is ongezien. Het land, waar de ongelijkheid groot is, kent een inflatie van 4,2 procent en brandstofprijzen zijn er sinds begin dit jaar met 47 procent gestegen.

De demonstraties en blokkades werden voornamelijk gehouden op de Pan-Amerikaanse weg, die door het land loopt en het verbindt met de rest van Centraal-Amerika. Door de blokkades kwam de bevoorrading van Panama-Stad en verschillende provincies is gevaar.

Ondertussen gaan de onderhandelingen tussen de vakbonden en de regering voort. Maandag bereikten ze de eerste akkoorden. Zo stemde de regering ermee in om de prijs van 72 dagelijkse consumptiegoederen met gemiddeld 30 procent te verlagen, net als de prijs van benzine.

De vakbonden zijn echter nog niet tevreden, ze willen ook de prijzen van geneesmiddelen en elektriciteit zien dalen, vragen meer investeringen in onderwijs en volksgezondheid en de bestrijding van de corruptie.