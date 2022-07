Grootste roze diamant in 300 jaar ontdekt in Angola

In Angola, in het zuidwesten van Afrika, hebben mijnwerkers de grootste roze diamant ontgonnen uit de afgelopen 300 jaar. Dat heeft het Australische mijnbedrijf Lucapa Diamond Company woensdag meegedeeld, dat de site exploiteert.

De diamant van 170 karaat kreeg de naam ‘The Lulo Rose’, genoemd naar de mijn in het noordoosten van Angola waar de diamant is gevonden. Het gaat om een van de grootste roze diamenten die ooit is ontdekt, aldus het mijnbedrijf in een bericht aan investeerders. De diamant is van het type lla, wat betekent dat het een zeldzame en zuivere diamant is. De edelsteen zal op een internationale veiling verkocht worden, wellicht voor een recordbedrag. Maar eerst moet de diamant geslepen en opgepoetst worden. In dat proces kan een edelsteen tot 50 procent van zijn gewicht verliezen.

De Angolese regering is een partner van de mijn en verwelkomt de ontdekking. Volgens de Angolese minister voor Mijnbouw, Diamantino Azevedo, bewijst de vondst dat Angola een belangrijke actor blijft in de sector. In Hongkong werd in 2017 nog een diamant van 59,6 karaat, de “Pink Star”, verkocht voor 71,2 miljoen Amerikaanse dollar. Dat is tot zover de hoogste prijs die ooit voor een diamant is betaald.

