KV Oostende heeft met targetspits Fraser Hornby een oude bekende op de radar

Na één seizoen en vier goals bij KV Kortrijk in het seizoen 2019-2020 werd het jeugdproduct van Everton voor 2 miljoen overgenomen door Stade Reims. Ook omdat hij toen tien goals in 18 duels bij de Schotse U21 scoorde. Maar in de Ligue 1 liep het evenwel niet van een leien dakje. Na een halfjaar trok de Schot op uitleenbasis naar Aberdeen, waar hij in tien wedstrijden niet kon scoren. Ook een nieuwe kans in Frankrijk leverde buiten een handvol invalbeurten niet veel op, waardoor de Fransen nu een oplossing zoeken.

Die vindt Hornby mogelijk dus in België: KV Oostende zoekt nog een sterke, grote spits. En dat is de Schot met zijn 1,95 meter. Bij Reims heeft Hornby nog een contract tot 2024, maar zijn carrière zit er blijkbaar op een dood spoor. De deal is nog niet helemaal rond, maar de mogelijkheid is reëel dat de aanvaller dus bij de Kustboys tekent.