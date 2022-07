Instagram ziet er plots heel anders uit en zou daar wel eens spijt van kunnen krijgen na kritiek van Kylie Jenner en Kim Kardashian

Realityster Kylie Jenner en tal van content creators zijn niet te spreken over de nieuwe testversie van Instagram. Want foto’s van vrienden of mensen die gebruikers volgen zijn bij velen plots verdwenen tussen een massa gesponsorde en gesuggereerde video’s waardoor de app meer weg heeft van Tiktok dan iets anders. “Wie geld verdient met de app, zal het voelen”, zegt Sofie Verhalle, experte sociale media en communicatie.