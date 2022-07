Neymar nu weer boos op Rode Duivel Thomas Meunier: “Die jongen praat te veel”

Neymar heeft zich verongelijkt uitgelaten over Rode Duivel Thomas Meunier, zijn ex-ploegmaat bij PSG. “Die jongen praat te veel”, schreef hij op Instagram onder een post van de voetbalpagina van het in Brazilië populaire ‘Vocé Sabia?’.

Aanleiding is een interview dat Meunier, die intussen voor Dortmund speelt, enkele dagen geleden gegeven heeft aan het Duitse voetbalmagazine Kicker. Daarin zei hij over Neymar dat hij grote fan was van de Braziliaan toen die nog bij Barcelona speelde, maar dat die in Parijs “zijn magie kwijtraakte”. Die quote werd er op Instagram door Vocé Sabia uitgelicht, waarop de officiële account van Neymar reageerde. De reactie werd intussen wel verwijderd.

Ook dinsdag maakte Neymar zich al boos via zijn officiële kanalen. Een Braziliaans medium had hem immers van duiken beschuldigd in een vriendenmatch, terwijl er volgens de Braziliaanse superster (en ook volgens de ref) wel degelijk contact was. “Stelletje mensen die nooit gevoetbald hebben en toch maar shit blijven schrijven”, klonk het toen.

Sowieso zijn het turbulente tijden voor Neymar. De aanvaller van PSG kreeg afgelopen week het nieuws dat hij zich 17 tot 31 oktober voor de rechtbank in het Spaanse Barcelona moet verantwoorden over vermoedelijke fraude en corruptie bij zijn transfer in 2013 van Santos naar FC Barcelona, zo vernam persbureau AFP woensdag uit gerechtelijke bron. De Braziliaanse international wordt beschuldigd van corruptie en fraude, net als de voormalige Barça-voorzitters Josep Maria Bartomeu en Sandro Rosell. Zowat een maand later start in Qatar het WK voetbal.