Ryanair-CEO Michael O’Leary trekt eigen loon weer op naar pre-coronapeil: “Slag in het gezicht”, vindt vakbond

Het loon van Ryanair-CEO Michael O’Leary staat weer op het niveau van voor de coronapandemie. Dat meldt de Ierse krant Irish Examiner, en blijkt ook uit het jaarrapport van de luchtvaartmaatschappij. O’Leary halveerde tijdens de pandemie zijn loon vrijwillig, terwijl ook de piloten twintig procent moesten inleveren. Dat O’Leary nu zijn eigen loon weer optrekt, terwijl de piloten geen uitzicht hebben op een loonsverhoging, is volgens ACV Puls “een slag in het gezicht van de piloten”.

O’Leary verdiende het afgelopen fiscaal jaar zo’n 975.000 euro. Dat is 290 procent meer dan het jaar voordien, toen de Ryanair-CEO het vaste gedeelte van zijn loon vrijwillig had gehalveerd van 500.000 naar 250.000 euro. Doordat hij dat jaar ook geen bonussen kreeg, valt het verschil zo hoog uit.

Ook de piloten leverden tijdens de coronapandemie twintig procent loon in. Voor hen is er echter geen vooruitzicht op een normalisatie. “Er is helemaal geen schuldenberg”, zegt ACV Puls secretaris Hans Elsen. “Er is geld genoeg om ook het loon van de piloten terug te brengen naar het niveau van voor de pandemie. Dit is gewoon een politieke beslissing, een keuze die Ryanair maakt. Niets minder dan schandalig is het.”

Tot op vandaag is er nog geen akkoord bereikt tussen de piloten en Ryanair met betrekking tot het terugbrengen van het loon op het oude niveau. Dat leidde de afgelopen weken al tot verschillende stakingen. Volgens ACV Puls heeft Ryanair voorgesteld om het loon van de piloten pas in 2027 opnieuw op het pre-coronaniveau te brengen. “Een ronduit absurd voorstel, waarmee de Belgische piloten uiteraard niet akkoord gaan”, klinkt het.