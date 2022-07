“Naam van Boris Johnson wordt genoemd als nieuwe secretaris-generaal van NAVO”

Voorlopig is Johnson nog premier van het Verenigd Koninkrijk, maar hij zit straks zonder baan als zijn partij over zes weken een opvolger heeft gekozen. Volgens The Telegraph zouden de Amerikanen een voorkeur hebben voor een Britse NAVO-leider boven iemand uit de Europese Unie, omdat daar steeds meer wordt gesproken over een eigen defensiebeleid. Eerder vielen al de namen van oud-premiers Theresa May en David Cameron en minister van Defensie Ben Wallace als mogelijke opvolger van Stoltenberg.

Volgens Conservatieven zou Johnson een goede keuze zijn omdat hij zich de afgelopen maanden hard heeft opgesteld tegenover Rusland. Het Verenigd Koninkrijk heeft veel wapens aan Oekraïne geleverd en Johnson heeft persoonlijk een goede band met president Volodimir Zelenski.

Enkele conservatieve parlementsleden, zoals Richard Drax en Mark Francois, laten aan The Telegraph weten dat ze een eventuele kandidatuur van Johnson zullen steunen. “Elke voorname Brit zou een goede keuze zijn”, verklaart Drax. “Als dat is wat Boris Johnson wil doen, zal ik dat natuurlijk steunen.”

Lord Dannatt, het voormalige hoofd van het Britse leger, denkt daar anders over. “Hij heeft ongetwijfeld goede dingen voor ons gedaan en onze steun voor Oekraïne is fantastisch”, zegt hij. “Ik ben bang dat het de persoonlijke dingen zijn, het gebrek aan integriteit, het gebrek aan vertrouwen. Eerlijk gezegd, willen we Boris Johnson op het internationale toneel niet nog meer belachelijk maken. Hij is een nationale schande.”

Omdat de secretaris-generaal unaniem door alle lidstaten moet worden verkozen, moeten ook alle EU-landen die bij de NAVO zijn aangesloten,daarmee instemmen. Er zijn ook onder Conservatieven al twijfels of iemand als Emmanuel Macron de benoeming van Johnson zou accepteren, omdat de twee de afgelopen jaren regelmatig overhoop hebben gelegen over de uitvoering van de brexit.

De termijn van Stoltenbergs NAVO-leiderschap liep eigenlijk komende september al af, maar door de Russische invasie in Oekraïne hebben de lidstaten hem gevraagd een jaar langer te blijven. De Noorse oud-premier leidt de westerse alliantie sinds 2014 en is al de langstzittende secretaris-generaal.