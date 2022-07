Minstens 13 doden bij gevechten in Syrië

Plaatselijke bewoners hoorden verschillende geweerschoten en artilleriebeschietingen in de zuidwestelijke provincie Suweida. De gevechten begonnen dinsdagavond. Volgens plaatselijke journalisten vochten rebellen daar tegen de leider van een regeringsgezinde eenheid die gesteund wordt door de Syrische militaire inlichtingendienst. Er zouden aan beide kanten doden en gewonden gevallen zijn.

Het conflict in Syrië begon in het voorjaar van 2011 met protesten tegen de regering van Bashar al-Assad. De regering reageerde met geweld. Aanhangers van het staatshoofd hebben nu ongeveer twee derde van het land in handen. Een politieke oplossing voor het conflict is echter niet in zicht.