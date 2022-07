Regeringsvorming in Bulgarije mislukt, vervroegde verkiezingen in de herfst

De fractieleider van de socialistische BSP, Georgi Svilenski, zei woensdag dat de opdracht van de president tot de vorming van een regering niet zal worden vervuld. De pogingen van de socialisten om een parlementaire meerderheid te vormen met de oude coalitiepartners zijn gefaald.

President Rumen Rudev had de socialisten tien dagen geleden de opdracht gegeven een nieuwe regering te vormen. Nu moet hij - volgens de grondwet - het parlement ontbinden en nieuwe verkiezingen afkondigen, normaal in oktober. Dat zouden al de vierde parlementsverkiezingen zijn sinds april 2021, in het armste land van de EU.

De coalitie bestaande uit vier partijen van minister-president Kiril Petkov was sinds december 2021 aan de macht. De regering verloor de parlementaire meerderheid in juni, nadat de populistische ITN de coalitie had verlaten. Na een vertrouwensstemming in het parlement viel de regering van Petkov op 22 juni.