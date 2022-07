Dortmund-aanvaller Sebastien Haller met succes geopereerd aan teelbaltumor: “Hij was meteen heel positief”

Borussia Dortmund- aanvaller Sebastien Haller is met succes geopereerd aan de tumor die onlangs werd ontdekt in zijn teelbal, zo maakte sportdirecteur Sebastian Kehl woensdag bekend.

“De operatie is erg goed verlopen. Sebastien was meteen heel positief en vertelde zijn teammaats dat ze ervoor moesten zorgen dat ze in de titelrace zitten, op het moment dat hij zal terugkeren in de ploeg”, aldus Kehl.

Haller voelde zich onlangs niet lekker na een training in Zwitserland. Borussia Dortmund meldde aanvankelijk dat de aanvaller ziek was. Onderzoek in een ziekenhuis wees uit dat hij een tumor bij een teelbal heeft. Haller keerde vervolgens terug naar Duitsland.

Sebastien Haller maakte nog maar net de overstap van Ajax naar Dortmund. Daar moet hij de naar Manchester City vertrokken Noor Erling Haaland opvolgen. Dortmund legde 31 miljoen euro op tafel voor de transfer. Dat bedrag kan door bonussen nog oplopen tot bijna 35 miljoen euro.