La Gazzetta dello Sport: “Club Brugge en Milan zo goed als rond over Charles De Ketelaere”

Club Brugge en Milan zijn er volgens La Gazzetta dello Sport zo goed als uit over de transfer van Charles De Ketelaere. De Italiaanse sportkrant zegt dat een akkoord in de pijplijn zit over een transfersom van 31 miljoen, die met bonussen kan oplopen tot de 35 miljoen euro waar Club Brugge om vroeg. Voor De Ketelaere zou een vijfjarig contract klaar liggen. Het jeugdproduct van blauw-zwart zou volgens La Gazzetta 2,3 miljoen euro per jaar gaan verdienen in Milaan.