Alle natuurlijke hulpbronnen zijn opgebruikt: Earth Overshoot Day valt dit jaar op 28 juli

Bossen, water en landbouwgrond. Elk jaar verbruikt de mens meer natuurlijke hulpbronnen dan de aarde kan vernieuwen. Earth Overshoot Day is de dag waarop die hulpbronnen opgebruikt zijn.

Vanaf donderdag leeft de mens op krediet. Dan zijn alle beschikbare natuurlijke bronnen voor dit jaar opgebruikt. “Op dit moment verbruikt de mens naar schatting 1,75 aardes”, zegt Christoph Bals van de milieu- en ontwikkelingsorganisatie Germanwatch. “De gevolgen zullen het meest merkbaar zijn voor de armen en de toekomstige generaties.”

“We moeten onmiddellijk de dramatische gevolgen van de klimaatcrisis en het wereldwijd uitsterven van soorten beperken”, zegt Olaf Bandt, voorzitter van de Duitse Bond voor Milieu en Natuurbehoud (BUND). De bedrijven en vooral de politici zijn volgens hem verantwoordelijk. “De Duitse regering moet het initiatief nemen tot duidelijke wettelijke voorschriften die rekening houden met de grenzen van onze planeet.” Duitsland heeft dit jaar zijn toegewezen voorraad al in begin mei opgebruikt.

Dit jaar valt Earth Overshoot Day vroeger dan vorig jaar. In 1970 overtrof de consumptie voor het eerst de beschikbare natuurlijke hulpbronnen. In 2000 was Earth Overshoot Day verschoven naar september. Sinds 2018 valt Earth Overshoot Day aan het eind van juli. Uitzondering was het coronajaar 2020. Toen was er minder grondstoffenverbruik.