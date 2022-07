Union shopt opnieuw in Duitse lagere afdelingen: Gustaf Nilsson komt voorhoede versterken

Union snakt al een tijdje naar een extra spits, en met Gustaf Nilsson heeft het die nu ook gevonden. Hij moet de concurrentie aangaan met Dennis Eckert Ayensa en Dante Vanzeir. Vorig seizoen scoorde Nilsson bij zijn club 14 keer in 30 wedstrijden, hij gaf ook vijf assists. Ook dit seizoen vond Nilsson al de weg naar doel: in de voorlopig enige competitiewedstrijd van het seizoen wist hij al te scoren. In 2018 speelde Nilsson ook twee keer mee bij de Zweedse nationale ploeg, goed voor één doelpunt. Aan meer caps kwam de Zweed niet.

Het is niet de eerste keer dat Union een aanvaller zoekt en vindt in de Duitse lagere afdelingen: met Deniz Undav (SV Meppen) leek die formule alvast een schot in de roos, en deze zomer haalde Union ook al Dennis Eckert Ayensa weg bij het Duitse Ingolstadt. Met nu ook Nilsson erbij hoopt Union dat de twee nieuwe spitsen even trefzeker zijn als Deniz Undav. Daarvoor zullen ze wel hun tenen moeten uitkuisen: de Duitser werd vorig seizoen topschutter met 25 doelpunten in de Pro League.

Gustaf Nilsson is al de zesde zomeraanwinst van Union na Arnaud Dony, Victor Boone, Ross Sykes, Dennis Eckert Ayensa en Simon Adingra.