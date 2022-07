Nog twee versterkingen voor KVO: Osaze Urhoghide nog een jaar gehuurd, doelman Dillon Phillips moet concurreren met Hubert

De 27-jarige Phillips vergaarde al heel wat ervaring in het Championship en de League One. Als jeugdproduct van Charlton Athletic bewerkstelligde hij in het seizoen 2018-2019 mee de promotie naar het op één na hoogste Engelse voetbalniveau.

“Dillon is een interessant profiel dat we al langere tijd volgden. Hij voetbalt goed mee en is een echte ‘shot stopper’, hij heeft met andere woorden zeer sterke reflexen op z’n lijn. Een extra doelman was nodig want op dit moment telden we met Guillaume Hubert slechts één senior doelman in onze groep”, aldus CEO Gauthier Ganaye.

Ook de Engelse verdediger Osaze Urhoghide wordt een jaar gehuurd met aankoopoptie. Urhoghide speelde de laatste maanden van vorig seizoen ook al voor KVO. Hij speelde zes wedstrijden in het hart van de defensie.

“Osaze wou graag terugkeren en wij zijn dan ook zeer tevreden dat we er een sterkhouder in de defensie bij hebben, die de manier van werken van club én trainer al kent”, aldus Ganaye.