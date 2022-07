Twitter gaat kantoorruimtes sluiten, medewerkers mogen 100 procent van thuis werken

Het socialemediabedrijf Twitter gaat wereldwijd zijn aantal kantoorruimtes verminderen, omdat het bedrijf wil besparen en een groot deel van de werknemers nog altijd deels van thuis uit werkt. Zo sluit het bedrijf kantoren in thuisbasis San Francisco, waar Twitter meerdere kantoren had. Dat blijkt uit een e-mail die personeelsleden woensdag kregen.

Naast San Francisco overweegt Twitter om ook kantoren in Seoel, Osaka, Madrid, Hamburg en Utrecht te sluiten. In steden als New York, Tokio en Dublin gaat het socialemediabedrijf verder met kleinere kantoren. Er worden geen werknemers ontslagen, staat te lezen in de e-mail. Als een kantoor dicht gaat en er geen ander Twitter-kantoor in de buurt is, gaan de werknemers volledig van thuis uit werken, laat personeelsdirecteur Dalana Brand weten.

De hele operatie kan mogelijk enkele jaren duren. Kantoorruimtes worden immers pas verlaten als het huurcontract is afgelopen. De beslissing kadert in een reeks maatregelen die kosten moeten besparen. Begin mei had het bedrijf al aangekondigd geen nieuw personeel aan te trekken. Ook zou Twitter minder aan marketing uitgeven en moesten de kosten voor zakenreizen worden teruggebracht.

Al in midden 2020 kondigde Twitter aan dat werknemers voor altijd van thuis uit kunnen blijven werken. Dat riep vragen op over de nood aan kantoorruimtes, zeker in steden als San Francisco en New York waar de prijzen hoog liggen.