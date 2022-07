UEFA gaat een jaar lang staantribunes uittesten in Engelse, Franse en Duitse competitie

Staantribunes, een manier om supporters dichter bij mekaar te brengen en de capaciteit van stadions te vergroten, werden verboden na de Hillsborough-tragedie in 1989 en die in Furiani in 1992, maar zijn geleidelijk aan teruggekeerd “in sommige nationale competities”, aldus de UEFA in een verklaring.

De betrokken fans en clubs, te beginnen met Borussia Dortmund en zijn legendarische “Gele Muur” met 24.000 staanplaatsen, hebben er daarom bij de organisatie op aangedrongen “te overwegen dit concept uit te breiden naar Europese wedstrijden”, voegde de UEFA toe.

Het uitvoerend comité van de UEFA heeft woensdag beslist om tijdens het seizoen 2022/23 in de drie betrokken landen (Frankrijk, Engeland en Duitsland) staanplaatsen toe te staan, in afwachting van een mogelijke uitbreiding naar andere landen.

“Het doel is na te gaan of en onder welke voorwaarden staantribunes in alle veiligheid opnieuw in UEFA-wedstrijden kunnen worden ingevoerd”, aldus de UEFA. Uit een studie uit 2021 van de Ecole Polytechnique kwam aan het licht dat er op “enorm verschillende manieren te werk wordt gegaan in verschillende landen, regio’s en zelfs steden van hetzelfde land.”

Veiligheid

Vooral de veiligheid op de staantribunes is een hekel punt. Maar de 100%-zitplaatsenregel die de UEFA voor zijn competities oplegt, raakt “achterhaald” naarmate stadions worden gerenoveerd, klonk het bij Football Supporters Europe (FSE), dat het project in een aparte verklaring toejuicht.

“Dit is een historische overwinning voor de Europese fans. We zijn blij dat de UEFA zich heeft gebaseerd op feiten uit het veiligheidsbeleid, dat rekening houdt met de behoeften en verwachtingen van actieve fans”, aldus Gregor Weinreich, bestuurslid van het FSE en coördinator van de campagne ‘Europe Wants to Stand’ dat in 2019 van start ging.