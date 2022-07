Eden Hazard doet beklag over VAR: “Ik zou het volledig afschaffen, fouten van scheidsrechter horen bij het voetbal”

In een interview met ESPN heeft Eden Hazard zich uitgelaten over de Video Assistant Referee. Mocht hij het zelf kunnen bepalen, zou de Rode Duivel in de toekomst zonder VAR voetballen.

“Als je één iets zou mogen veranderen aan het voetbal, wat zou het dan zijn?”, kreeg Hazard de vraag op trainingskamp in de Verenigde Staten. Na even twijfelen begon de Rode Duivel van Real Madrid over de VAR. “Ik hou niet heel erg van die VAR”, aldus Hazard. “Ik zou het afschaffen, volledig.”

“Ik vind dat fouten van de scheidsrechter bij het voetbal horen”, verklaart Hazard. “Maar omdat mensen constant reclameren is de VAR in het leven geroepen. “Na een doelpunt ben je nu altijd wat aan het wachten. We missen een beetje die echte vreugde wanneer je een goal scoort omdat je altijd in je hoofd hebt dat er een VAR aanwezig is. Daarom zou ik het afschaffen.”

Het fragment: