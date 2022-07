Cristiano Ronaldo naar Atlético Madrid? Fans zijn radicaal tegen: “Hij druist lijnrecht in tegen onze waarden”

De toekomst van Cristiano Ronaldo bij Manchester United is hoogst onzeker. De 37-jarige Portugees trainde dit seizoen om persoonlijke redenen nog niet mee met de Engelse topclub en reisde deze pas deze week af naar Manchester om met de coach over zijn toekomst te praten. Ronaldo lijkt een transfer te willen forceren, maar naar waar? Atlético Madrid is een gerucht. Maar daar is hij voor de fans alvast niet welkom.

“De komst van Cristiano Ronaldo lijkt ons meer dan een gerucht, daarom willen we onze afkeer tegenover een mogelijke transfer duidelijk maken”, schrijft de supportersfederatie in een open brief. “De speler druist lijnrecht in tegen de waarden die Atlético kenmerken: strijd, grootmoedigheid en nederigheid.”

“Zelfs al mocht een speler zoals Ronaldo, die duidelijk in verval is, de titel naar Atletico kunnen halen, dan nog zouden we zijn komst niet aanvaarden. Hij zou nooit tot Atlético kunnen behoren en zou nooit onze warmte of erkenning kunnen krijgen.”

“Mocht de club een transfer effectief overwegen, vragen wij om het niet zo ver te laten komen.” Klare taal van de fans. Atlético lijkt dus alvast niet de volgende club van CR7 te kunnen worden.