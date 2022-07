STVV kampt met probleem-Bauer: Duitser wil naar Midden-Oosten en daagt niet meer op voor training

Robert Bauer stond in de eerste competitiewedstrijd tegen Union nog in de basis. — © Isosport

De Kanaries startten het seizoen met een knappe wedstrijd tegen vicekampioen Union (1-1). Maar coach Bernd Hollerbach krabt zich in de haren. De storm rond Christian Brüls is nog maar net min of meer gaan liggen, of er doet zich een nieuw probleem voor. Robert Bauer weigert mee te trainen. Of beter: voelt zich naar eigen zeggen mentaal niet in staat om te trainen en zich langer te smijten voor STVV.

De Duitser beweert dat hij vorige winter al een riant aanbod had om in het buitenland aan de slag te gaan. De Kanaries weigerden toen volgens hem mee te werken aan een transfer, Bauer was immers nog maar enkele maanden aan boord. De polyvalente verdediger deed niet al te moeilijk en legde zich neer bij die beslissing. Maar vorige week viel er een nieuw bod binnen van een club uit Saudi-Arabië. Bauer wil er kost wat kost naar toe, maar STVV weigert opnieuw.

© Isosport

Bod van 100.000 euro

Volgens onze bronnen binnen de club is dat bod belachelijk laag. Naar verluidt, plus minus 100.000 euro. Bauer mag in juni dan wel einde contract zijn, in de Truiense bestuurskamer oordelen ze dat dit een veel te laag bedrag is voor een van de sterkhouders.

De verdediger haalt op zijn beurt aan dat het geen zaak van centen is, wel één van emotionele betekenis. Zo ging hij al niet mee op stage naar Oostenrijk omwille van persoonlijke redenen. De gezondheid van zijn Tanzaniaanse echtgenote, die opgegroeid is in het Midden-Oosten en volgens Bauer beter dichter in de buurt van haar familie verder kan, ligt aan de basis van zijn wens om te vertrekken. Een aspect waar STVV begrip voor toont. Zo zouden Takayuki Tateishi en Andre Pinto zich bereid getoond hebben mee te zoeken naar een nieuwe werkgever die een correcte som op tafel wil leggen. Maar die werd voorlopig niet gevonden.

© Bart Borgerhoff

Mentaal niet in staat te trainen

Omdat Bauer naar eigen zeggen eerder al mondelinge beloften kreeg over een transfer en omdat hij ook al in de clinch lag over visumperikelen van zijn vrouw, heeft hij het helemaal gehad met STVV. In die mate zelfs dat hij sinds dinsdagnamiddag niet meer opdaagt op training. De speler voelt zich daar mentaal niet in staat voor, meldde hij.

STVV is not amused met de gang van zaken, al kan de club weinig inbrengen tegen de melding “mentaal niet in orde”. Tegelijkertijd zitten ze aan de Tiensesteenweg zeker verveeld met het feit dat meerdere spelers in hun laatste contractjaar niet helemaal bij de les zijn. Achter de schermen blijven ze werken aan een verlenging van de contracten van Christian Brüls, Mory Konaté en andere aflopende overeenkomsten. Ook om de band met de fans te beschermen wil de club elke sterkhouder aan boord houden. Zo kreeg ook Bauer eerder al een voorstel om zijn overeenkomst te verlengen aan betere voorwaarden, maar volgens de club waren de eisen van de speler buiten alle proporties.

© Serge Minten

Naar B-kern?

Bauer blijft volharden dat het op dit moment om familiale redenen gaat. STVV overwoog daarentegen al om sancties te nemen. Als Bauer afwezig blijft, zal hij zich eerstdaags mogelijk bij de B-kern moeten melden. Of Tateishi en Pinto moeten de komende dagen een mirakeloplossing uit hun hoed toveren. Zij willen een positieve Bauer maar al te graag aan boord houden, gezien zijn belang voor het elftal. Het is nu afwachten hoe de mentale toestand van de Duitser evolueert en hoe beide partijen tot een consensus kunnen komen.

Statement van de club

Woensdagavond gaf STVV in een statement op de clubwebsite toelichting over de situatie

“Wij willen onze supporters graag informeren over de situatie omtrent Robert Bauer. We hebben een bod ontvangen van een club uit het Midden-Oosten dat te laag was in vergelijking met de waarde van de speler. De club heeft begrip voor de gezinssituatie van de speler en de noodzaak om dichter bij het Midden-Oosten te gaan wonen, maar er moet een eerlijke oplossing worden gevonden voor alle partijen. Door de mentale terugslag hiervan heeft Robert sinds dinsdag niet meer getraind. Als club respecteren we de mentale problemen van spelers, maar we verwachten ook dat spelers zich als professionals gedragen. De speler staat nog steeds onder contract bij STVV en we verwachten dat hij dit respecteert. We blijven proberen om tot een overeenkomst te komen om deze zaak zo snel mogelijk op te lossen.”