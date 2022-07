AC Milan-legende Albertini zwaait De Ketelaere lof toe: “Hij kan overal spelen, is even veelzijdig als Boban”

De De Ketelaere-gekte bereikt stilaan een hoogtepunt in Milaan, nu de transfersoap de laatste rechte lijn in lijkt te gaan. In de Gazzetta dello Sport wordt donderdag Demetrio Albertini, legende van AC Milan en het Italiaanse voetbal, opgevoerd om de loftrompet te blazen over de Rode Duivel. “Hij zal het niveau verhogen van AC Milan en groeien onder coach Pioli. Hij is net zo veelzijdig als Boban was: haal inspiratie uit hem.”

Voor de jongere lezers: Demetrio Albertini is niet de eerste de beste. De middenvelder was in de jaren ‘90 het kloppend hart van een ijzersterk AC Milan dat de Italiaanse en Europese successen aan elkaar reeg. Albertini won vijf Italiaanse titels, drie keer de Champions League (Europacup 1) en één Wereldbeker voor clubteams.

Die Albertini is gek van Charles De Ketelaere. “Hij is niet alleen getalenteerd, hij weet zich ook beschikbaar te stellen voor de behoeften van het team en kan op verschillende posities spelen”, zegt de 50-jarige Italiaan. Ik denk dat hij het potentieel heeft om uit te groeien tot het niveau van De Bruyne of Kroos: verschillende types van spelers, maar wel in staat om uit te blinken in positie-wissels. Dat is modern voetbal. In mijn tijd was Boban één van de weinigen die het voetbal op die manier las: hij was ongelooflijk modern en had buitengewone kwaliteiten. Die zorgden ervoor dat hij altijd op het hoogste niveau speelde, of dat nu als middenvelder, als vleugelspeler of als aanvallende middenvelder was. De Ketelaere is een totaal andere speler als Boban, maar hij is net zo veelzijdig. De Ketelaere kan in zijn voetsporen treden.”

Ondanks zijn polyvalentie heeft Albertini wel een voorkeur voor wat de positie van De Ketelaere moet zijn. “Hij is in de eerste plaats een spelmaker. Een potentiële kampioen, omdat hij een moderne speler van internationale allure is en omdat hij op zijn 21e al meer ervaring heeft in de Champions League dan veel huidige AC Milan-spelers. Bovendien zal hij nog groeien onder coach Stefano Pioli, die al zo veel spelers beter maakte.”