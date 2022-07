Wat voor aannemer is Irem-Ponticelli, die onder vuur ligt voor moderne slavernij in Antwerpse haven? Geen kleine garnaal, maar miljoenenbedrijf

Antwerpen

In het onderzoek naar mensenhandel en uitbuiting van 55 arbeiders op de werf van chemiereus Borealis in Kallo, in de Antwerpse haven, staan twee aannemingsbedrijven centraal. Samen vormen ze een tijdelijke joint venture: Irem-Ponticelli. En dat zijn geen kleine spelers: zowel het Italiaanse Irem als het Franse Ponticelli zijn multinationals met bouw- en onderhoudsprojecten over de hele wereld. Een blik op de bedrijven die onder vuur liggen voor moderne slavernij.