Duitse topscheidsrechter Aytekin zet punt achter internationale loopbaan

Aytekin staat sinds 2011 op de FIFA-lijst en floot onder meer 23 interlands, 25 duels in de Champions League en 29 Europa League-wedstrijden. “In overleg met mijn familie en vrienden heb ik besloten om mijn internationale carrière te beëindigen”, aldus Aytekin, die voortaan enkel nog duels in de Duitse Bundesliga en Bekercompetitie voor zijn rekening zal nemen. In 2008 floot hij er zijn eerste wedstrijd. “Als ik gezond blijf, heb ik zeker nog enkele mooie jaren op het hoogste niveau in Duitsland in mij.”