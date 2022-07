Vermoedelijke brandstichting in zuidoosten Frankrijk: 1.200 hectare grond verwoest

In het Franse departement Ardèche, in het zuidoosten van Frankrijk, heeft een brand zowat 1.200 hectare grond verwoest. Vermoedelijk gaat het om brandstichting. De brand is bijna geblust, laten brandweermannen donderdagochtend weten. Er zijn geen slachtoffers gevallen.

De brand had zich verspreid rond de gemeente Lussas, nabij Aubenas. Minstens 350 mensen waren uit voorzorg geëvacueerd uit de gemeente Vogüé, populair bij toeristen en dicht bij de Gorges de l’Ardèche, een kloof langs de rivier Ardèche.

“Het vuur is onder controle. We hebben het merendeel van de randen kunnen stabiliseren, maar er is nog een deel waar het hevig brandt door tegenwind”, zei Jean-Michel Chalancon, hoofd van de brandweer, donderdagochtend. Vermoedelijk gaat het dus om brandstichting. Een persoon zit in voorhechtenis”, laat een magistraat weten.

Ook de brand in de buurt van Montpellier in het zuiden is sinds woensdag stabiel. Daar is zowat 800 hectare grond vernield. In het departement Gironde woedde bijna twaalf dagen lang een brand. Zowat 36.000 mensen zijn geëevacueerd en bijna 21.000 hectare bos is verwoest. Door de droogte moesten in Frankrijk al 91 van de 96 departementen maatregelen nemen om het watergebruik te beperken.