“Ik sta niet graag op de voorgrond”, zegt Olena Zelenska in een interview met de Amerikaanse Vogue. Toch prijkt de Oekraïense first lady deze week op de cover. De fotoshoot tegen de achtergrond van de oorlogsgruwel verdeelt het internet. “Ongepast”, vinden republikeinen in de VS. “Een meesterwerk, om trots op te zijn”, jubelen Oekraïense media.