Exclusieve Range Rover van vastgoedmakelaar Tijl verdwijnt geruisloos van oprit: “Lijkt wel meegenomen door helikopter”

Itegem

Vastgoedmakelaar Tijl De Weghe uit Itegem (Heist-op-den-Berg) en zijn vriendin hebben er een bewogen woensdagnacht opzitten. De exclusieve Range Rover Sport SVR V8 van De Weghe werd haast geruisloos van hun oprit gestolen in de Vogelzangstraat. “Het track-and-tracesysteem van de wagen maakte me wakker, maar eens beneden was hij al weg”, zegt het slachtoffer. “Dit moet een diefstal op bestelling zijn.”