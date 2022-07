Nederlandse premier hekelt “levensgevaarlijke” acties van boeren: “Onacceptabel, alle perken te buiten”

“Anderen moedwillig in gevaar brengen, onze infrastructuur beschadigen en mensen bedreigen die helpen opruimen, gaat alle perken te buiten”, aldus Rutte. Hij spreekt zijn steun uit voor zowel Rijkswaterstaat als de politie “die met man en macht werken om de gevolgen van deze acties te beperken” en roept mensen die bedreigd worden, op aangifte te doen.

Rutte is met vakantie, maar zegt wel in contact te staan met de meest betrokken ministers. Meerdere bewindslieden hebben in schriftelijke verklaringen hun zorgen uitgesproken en opgeroepen om te stoppen met acties die in strijd zijn met de wet, maar zijn verder vooralsnog weinig zichtbaar. Een woordvoerder van Rutte zegt dat er “voortdurend” overleg is binnen de regering. “Alleen voltrekt zich dat niet allemaal voor het oog van eenieder.” De bewindslieden “monitoren en ondernemen actie waar nodig”.

Ook het ministerie van Justitie en Veiligheid zegt dat er “heel veel” overleg plaatsvindt met onder meer de politie, het parket en de gemeenten. Een woordvoerder stelt dat “heel duidelijk” is dat de regering deze acties onaanvaardbaar vindt, en “dat je er niet mee wegkomt”. Dat minister Dilan Ye?ilgöz nog niet fysiek zichtbaar is geweest, bijvoorbeeld door de pers te woord te staan, heeft volgens hem met het reces te maken.

Het ministerie van Defensie laat desgevraagd weten dat er nog geen verzoek is ingediend bij de krijgsmacht om te helpen bij het opruimen van de rommel op de snelweg. Defensie mag dat volgens de wet alleen doen als commerciële partijen daartoe niet in staat zijn, en dat zal na een aanvraag eerst moeten worden afgewogen. “Als er al een verzoek komt, verwacht ik niet dat Defensie erop in kan gaan”, aldus een woordvoerder. Als het gaat om het verwijderen van asbest, kan Defensie sowieso niets betekenen, aangezien het ministerie daarvoor niet de juiste papieren heeft.