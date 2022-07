Democraten vinden akkoord over pakket aan sociale en klimaatmaatregelen van 670 miljard dollar

Er komt beweging in het voortdurende gekibbel tussen de Democraten in de Senaat over investeringen in gezondheid en energie. Meerderheidsleider Chuck Schumer en partijgenoot Joe Manchin kondigden woensdag een akkoord aan over een pakket van 670 miljard dollar. “De investeringen zullen volledig worden gefinancierd door het dichten van fiscale mazen in de wet voor vermogende particulieren en bedrijven”, zeiden ze in een gezamenlijke verklaring.

Het pakket is slechts een fractie van wat de Amerikaanse president Joe Biden oorspronkelijk wilde doordrukken voor klimaat en sociale zaken. Manchin had echter de plannen van Biden getorpedeerd en een sociaal en klimaatpakket ter waarde van miljarden afgeschoten. Biden heeft nu gezegd achter de overeenkomst te staan. Als de wet zou worden aangenomen, zou deze van “historisch belang” zijn.

Volgens de overeenkomst wordt ongeveer 370 miljard dollar geïnvesteerd in programma’s voor energiezekerheid en klimaatverandering. De rest gaat naar schuldafbouw. “In tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht, kan Amerika niet uit de schulden komen of uit de inflatie komen door geld uit te geven”, schreef Manchin in een verklaring. “De VS mogen hun status van ‘supermacht’ niet ondermijnen door betrouwbare en betaalbare energie uit fossiele brandstoffen geleidelijk af te schaffen voordat nieuwe technologieën klaar zijn om de last op betrouwbare wijze te dragen.”

Senator Manchin komt uit de staat West Virginia, een van de grootste kolenproducenten van het land. Hij is zelf verbonden aan de kolensector en verdient bijkomend inkomen via dividenden van een kolenbedrijf. Verwijzend naar de oorspronkelijke plannen van Biden, zei hij: “Build Back Better is dood.” Dat was de naam van het grote investeringspakket van Biden.

Die had in meerdere persoonlijke onderhandelingsrondes geprobeerd Manchin van het pakket te overtuigen. Hiervoor verkleinde hij ook duidelijk de omvang. Maar Manchin bleef sceptisch. Door hun flinterdunne meerderheid in de Senaat zijn de Democraten afhankelijk van elke stem in hun eigen gelederen.

Het gedrag van Manchin versterkte een interne machtsstrijd en een vertrouwenscrisis binnen de Democratische Partij. Biden zette het touwtrekken ook in een kwaad daglicht - hij was er tenslotte niet in geslaagd zijn eigen partij bij elkaar te houden. Manchin legde nu uit dat ze het eens waren over “redelijke oplossingen”.